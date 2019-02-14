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Ученые нашли сходство в человеческой речи и жестах шимпанзе

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Фото: TASS/Zuma/Allen Eyestone
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Ученые из британского университета Рохэмптон выяснили, что шимпанзе используют жесты вместо слов.

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Выстраивая свою «речь», приматы следуют двум лингвистическим правилам, которые также работают в языке жестов, используемом глухонемыми людьми.

Первое правило, закон Ципфа, гласит, что наиболее употребляемые слова всегда короткие. Согласно второму, закону Мензерата, чем длиннее лингвистическая конструкция, тем короче ее составляющие, передает RT.

К таким выводам исследователи пришли после просмотра 359 видеозаписей, на которых шимпанзе общаются друг с другом в заповеднике на территории Уганды.

Всего специалисты зафиксировали 2137 жестов, которые использовали при общении 48 шимпанзе. Исследователи разделили невербальные знаки на 58 типов.

Ученые обнаружили, что чаще всего шимпанзе использовали короткие жесты. Длинные, в свою очередь, были составлены из коротких, словно из слогов. Таким образом, по мнению ученых, в основе человеческого языка и языка жестов приматов лежат одни и те же принципы.

Британские и немецкие психологи и этологи из Сент-Эндрюсского университета ранее выяснили, что малыши до двух лет используют те же жесты, что и человекообразные обезьяны. А ученые из Эдинбургского университета сообщили, что дружелюбные самцы шимпанзе живут дольше своих агрессивных собратьев.

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