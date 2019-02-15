Никас Сафронов прокомментировал заявление Машкова об уходе из кино

Известный российский художник Никас Сафронов прокомментировал «Известиям» заявление актера Владимира Машкова о том, что он уходит из кинематографа.

По его словам, Машков — один из самых лучших актеров российского кино. Сафронов заявил, что его можно смело поставить в один ряд с такими голливудскими актерами, как Брэд Питт и Аль Пачино, так как он умеет перевоплощаться, жить образами и отдается делу на 100%.

Художник напомнил, что Машков при этом потрясающий режиссер, спектакли которого были популярны и в МХТ им. Чехова, и в «Табакерке», а также он позитивный, доброжелательный и порядочный человек.

«Вот сейчас он, например, заказал памятник Табакову, своему учителю, у лучшего скульптора Александра Рукавишникова. Тот, конечно, дорогой, но я думаю, он сделает акцент, что это Табакову, и сделает скидку, но при этом Машков не стал размениваться, а заказал у лучшего. Не просто абы как сделать, выполнить формально долг. Я видел, когда Олег Палыч ушел, он плакал, он искренне переживал», — сказал Сафронов.

Машкова художник знает очень давно, еще с 90-х годов. Они общались в одной компании, куда также входили Валентин Гафт, Татьяна Васильева и Людмила Зайцева.

«Он живет. Он живет жизнью, естественно, он любит людей, женщин любил, сейчас у него есть жена, которую он любит. Но вот он живой человек, на 100% соединен с природой вещей, с жизнью, с театром. Он художник от Бога», — отметил Сафронов.

После того как Машков уехал в Соединенные Штаты, их общение несколько уменьшилось, однако они встречались в Голливуде. Сафронов рассказал, что актер снимался и снимается в голливудских фильмах, но иностранцам тяжело пробиться там, поэтому Машков играл не главные роли и был неудовлетворен этим.

Сафронов выразил уверенность, что Машков не оставит кинокарьеру и продолжит играть, так как актер без кино тоже не может.

«Он должен как бы удовлетворять всю публику, которая его любит, а ведь у него огромное количество поклонников, они не могут все приехать в театр», — сказал он, отметив, что Машков должен сниматься в кино, показывать свои роли, привлекая внимание людей и к театру в том числе, и к его личности, так как она яркая и достойна уважения и восхищения.

15 февраля Машков объявил, что после выхода в 2019 году двух фильмов с его участием он уйдет из кино. Народный артист России 55-летний Владимир Машков снимался в таких фильмах, как «Движение вверх», «Миссия невыполнима», «Русский бунт», «Давай сделаем это по-быстрому», «Олигарх», «Охота на пиранью».