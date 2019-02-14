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Бенедикт Камбербэтч озвучит сатану в сериале Amazon

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Фото: Global Look Press/Faye Sadou/AdMedia
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Британский актер Бенедикт Камбербэтч озвучит «гигантского анимированного сатану» в экранизации романа «Благие намерения» Терри Пратчетта и Нила Геймана. Об этом пишет портал Variety.

Продюсером и сценаристом проекта выступит сам Гейман. По его словам, сатана появится в шестом, последнем, эпизоде мини-сериала.

Бога озвучит Фрэнсис Макдорманд («Три билборда на границе Эббинга, Миссури»). Также в проекте задействованы Дэвид Теннант, Майкл Шин, Джек Уайтхолл, Миранда Ричардсон, Джон Хэмм и Ник Офферман.

Роман «Благие знамения» был опубликован в 1990 году. Экранизация произведения расскажет о современном мире на грани апокалипсиса, который ангел Азирафель (Майкл Шин) и демон Кроули (Дэвид Теннант) попытаются не допустить.

Премьера проекта производства BBC Studios и Amazon Studios состоится 31 мая.

Ранее 14 февраля стало известно о покупке создателями одного из сериалов Netflix песни российского рэпера Oxxxymiron. Трек «Детектор лжи» прозвучит в «Берлинской резидентуре».

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