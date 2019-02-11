Создатель «Игры престолов» рассказал о неудачном пилотном выпуске

Один из создателей «Игры престолов» Дэвид Бениофф поделился впечатлениями о пилотном выпуске телесериала, снятом в 2010 году. Об этом 9 февраля сообщило издание The Huffington Post.

По словам Бениоффа, в его жизни никогда не было более «удручающих переживаний». В итоге этот эпизод не попал на телеэкраны. Он также отметил, что почти 90% отснятых серий были изменены накануне старта сериала в апреле 2011 года на HBO, включая эпизоды с Серсеей Ланнистер, а также нетрезвым Джоном Сноу.

25 января сообщалось, что финальный сезон фантастического сериала «Игра престолов», который выйдет на экраны в апреле, продлится 440 минут. Первые два эпизода будут длиться по 60 минут, остальные четыре — по 80 минут.