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Актер Анатолий Белый покажет поэзию в кино

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Актер МХТ им. Чехова Анатолий Белый в интервью «Известиям» рассказал о своем новом арт-проекте под названием «Четыре идеальных свидания». В феврале жители семи российских городов смогут впервые увидеть поэзию в кино.

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По словам артиста, в течение 30–40 минут актеры будут читать стихи русских поэтов XIX–XX веков. В фильме прозвучат произведения Есенина, Пастернака, Пушкина, Аксакова, Фета, Маяковского, а также авторов военного и послевоенного времени.

«Ну и кроме того, это замечательный подарок любимому человеку. В наших фильмах — сильная духовная составляющая, особенная душевная атмосфера. Люди испытают такие чувства, о которых, может быть, кто-то даже не подозревал. Думаю, что кинопоэзия — это жанр, который помогает перенести классику в сегодняшний день. Мы не занимаемся, к примеру, реконструкцией XIX века, все истории связаны с современностью. Мы говорим о том, что чувства людей разных эпох и поколений не меняются. Высказанные словами великих поэтов, они не теряют актуальности», — пояснил автор проекта.

Участие в кино приняли известные артисты, в том числе Сергей Безруков, Чулпан Хаматова, Мария Миронова, Артур Смольянинов, Агния Кузнецова, Антон Шагин и сам Анатолий Белый.

Подробнее — в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Это идеальный момент, чтобы запустить стихи в кино»

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