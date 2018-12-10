Зазеркалье «Табакерки»: Владимир Машков открыл сцену на Сухаревской

Новая сцена «Табакерки» открылась после ремонта. Худрук театра, народный артист России Владимир Машков доделал начатое Олегом Павловичем Табаковым и превратил здание на Сухаревской в сказочный мир. Теперь каждый зритель, придя на спектакль, попадет в настоящее Зазеркалье.

У гостей торжественного открытия глаза слепило не только от света, отражающегося в многочисленных зеркалах, которыми оформлено фойе, но и от обилия звезд отечественной сцены и кино. Поздравить коллектив театра пришли Галина Волчек, Юрий Соломин, Римас Туминас, Марина Зудина, Михаил Швыдкой, Павел Лунгин, Владимир Хотиненко, Сергей Гармаш, Ирина Апексимова, Сергей Газаров, Гарик Сукачев, Сергей Галанин, Леонид Ярмольник, Александр Мохов, Филипп Янковский, Михаил Пореченков, Зоя Богуславская и многие другие. Не проигнорировали событие и представители власти: министр культуры Владимир Мединский и руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

Праздник был продуман до мелочей. У каждого гостя — приглашение из рогожки, имитирующей занавес театра. Конверт перевязан бечевкой и скреплен сургучовой печатью. В гардеробе вместе с номерком зрителям вручали бутоньерку с красной гвоздикой — любимым цветком Олега Павловича. По пути к залу гостей сопровождали клоуны и фокусники. Они же будут каждый вечер встречать детей, пришедших с родителями в театр. Пока взрослые смотрят спектакль, малыши попадут в «Кроличью нору», где их будут развлекать клоуны. Ну а в день открытия возможность почувствовать себя детьми была у всех.

Идея завлечь зрителей в Зазеркалье принадлежит Владимиру Машкову. Потому что театр — зеркало реальной жизни. И чем оно чище и точнее, тем глубже проникновение в душу зрителя. Ведь Олег Павлович не раз повторял, что «театр необходим, чтобы испытывать радость узнавания самого себя».

По словам худрука, в основу концепции интерьера легла, как ни странно, система Станиславского. «Нулевой» этаж здесь символизирует подсознание, первый — внимание, второй — воображение, третий — чувство. А зрительный зал — «оценки» и «действие» со стороны актеров. Два верхних этажа украшают разноцветные витражи, выполненные в духе постмодернистской эклектики.

­— У Олега Павловича не хватило времени доделать это новое здание, — сказал Владимир Машков, выйдя на сцену. — Мы решили воплотить его мечту о том, чтобы в театре всегда было много народу, и увеличили число зрителей вдвое (за счет отражения в зеркале). Здесь вы обязательно встретитесь с собой, со своими любимыми. Мы, как ученики Табакова, как его отражение, идем по этому пути. И мы всё хотим отражать и отражаться в зеркалах нашего фойе.

Оценить обновленную машинерией сцену худрук театра предложил зрителям небольшим эскизом будущего спектакля «Атом солнца».

— Когда-то драматург Виктор Розов назвал Олега Табакова мальчиком, проглотившим атом солнца, — сказал Владимир Машков. — Это и есть талант. И Олег Павлович им делился всегда со своими любимыми, близкими и, конечно, с учениками.

Молодые артисты труппы театра продемонстрировали не только свое мастерство, но и широкие возможности сцены. В финале из зала на сцену поднялись персонажи легендарного спектакля Владимира Машкова «Смертельный номер»: четырех клоунов изображали Андрей Смоляков, Сергей Беляев, Виталий Егоров и Сергей Угрюмов. Все участники представления держали в руках огоньки «атома солнца», артисты осветили их светом зрительный зал. Под зрительскую овацию занавес закрылся, и на нем высветился галстук-бабочка — эмблема театра, знак Олега Табакова.