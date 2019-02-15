Несколько топ-менеджеров арестованы по делу о хищениях у банка «Восточный»

Басманный суд Москвы в рамках дела о хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный» арестовал Ивана Зюзина, директора по инвестициям в независимой фирме частных капиталовложений Baring Vostok Capital Partners. Аналогичную меру пресечения суд избрал для председателя совета директоров Норвик банка, экс-главы банка «Восточный» Алексея Кордичева.

Также по этому делу были арестованы партнер Baring Vostok по финансовому сектору Филипп Дельпаль и гендиректор Первого коллекторского бюро (ПКБ Максим Владимиров.

Речь идет о хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный», контрольный пакет акций которого держит основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви. Именно он является основным фигурантом уголовного дела о мошенничестве, возбужденного Следственным комитетом России.