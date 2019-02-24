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Ограда для героя: истории детей, ставших спасителями

Почему одни бросаются на помощь без раздумий, а другие достают телефон для съемки
Фото: РИА Новости/Антон Уницын
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Ограда для героя: истории детей, ставших спасителями
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2019-02-15 16:03:14
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По данным психологов, в подавляющем большинстве публикаций СМИ о несовершеннолетних последние выступают в качестве жертв и лишь малая их часть посвящена детям-героям. Это никак не способствует повышению социальной активности подрастающего поколения  оно может стать еще более пассивным и безразличным. Но вопреки всем тенденциям еще есть юные граждане, готовые прийти на помощь незнакомым людям. Как рождается детский героизм — в материале «Известий».

От тимуровцев к звездам интернета

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Каждое поколение рождает своих героев. В советское время это был рабочий, выполняющий двойную норму за смену, юный тимуровец, помогающий тем, кто слабее. В годы перестройки — бизнесмен, зарабатывающий легкие деньги на волне перемен. В миллениум на смену тимуровцам пришли звезды интернета, поэтому дети с таким удовольствием хватаются за телефоны и снимают на камеру всё подряд ради лайков и подписчиков.

По мнению психолога, кандидата культурологии Елены Лосевой, инфантилизм подрастающего поколения всё чаще связывают с возрастающей тенденцией гиперопеки со стороны родителей:

— Доходит до смешного, например, родители выступают против использования ножниц или иголки на уроке технологии в начальной школе, мотивируя это тем, что дети могут пораниться или ткнуть друг другу в глаз. Дети сами не могут выбирать свой досуг, не несут ответственности за собственные неудачи, родительское внимание всё чаще измеряется деньгами, подарками, дружеское общение — лайками в соцсетях, поэтому вполне логично, что ребенок именно эти инструменты начинает использовать для удовлетворения собственных потребностей. Тут — и видео трагедии вместо помощи, и соцсети с деньгами.

ДетиГерои

Ученик на уроке труда

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Впрочем, уверены психологи, мерить всех одним шаблоном не стоит.

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— Нас очень много, и мы не можем быть одинаковыми. Кто-то из взрослых будет смотреть на беды другого через окошечко телефона, а кто-то бросится на помощь, — говорит психолог медицинского холдинга МЕДИКА Ольга Лазарева. — Возраст здесь не играет определяющей роли. Важно чувствовать себя способным влиять на жизненные события.

Спасти ребенка по пути к маме

Два брата, погодки, Андрей и Денис Любимовы чувствовали в себе такую уверенность, в экстренной ситуации решив, что надо идти на помощь тому, кто сам не в состоянии себе помочь. Мальчики, живущие в небольшом селе Юрьево Кормиловского района Омской области, в одночасье стали местными знаменитостями. Правда, слава до юных героев шла слишком медленно и о поступке, на который решится далеко не каждый взрослый, все узнали лишь спустя два месяца.

В июне прошлого года дети 11 и 12 лет шли на остановку встречать маму из больницы. Вдруг они услышали треск — рядом горел дом. В окне один из братьев заметил женщину, на руках у нее — маленький ребенок.

ДетиГерои
Братья Любимовы

Братья Любимовы

Фото: управление МЧС России по Омской области

— У окна металась женщина, может, растерялась, ребенок на руках. Мне стало его жалко, вот мы и бросились на помощь, — вспоминает один из братьев.

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Пока Андрей выбивал окно и через него доставал двухгодовалую девочку, Денис уводил подальше от огня шестилетнего малыша. Во всей этой истории и героям, и пострадавшим повезло. Когда людей удалось вывести подальше от пожара, в доме взорвался газовый баллон.

— Мальчишки меня встретили, начали разговаривать, смотрю, а они у меня слегка грязные, волосы опалены, икры обожжены. И только тогда я узнала, что совершили мои дети, — говорит мама Надежда Любимова.

На выручку по старшинству

Семья Любимовых многодетная, в ней растет пятеро детей. Мама признается — все с детства учатся помогать друг другу. Психологи отмечают, что именно в семьях, где воспитывается не один ребенок, на выручку спешат старшие дети. Они более самостоятельны и привыкли приглядывать за младшими.

— В экстремальной ситуации они знают: если взрослых нет рядом, надеяться не на кого, кроме как на самих себя, — комментирует психолог, конфликтолог, руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов. — Кроме того, на детей, особенно на мальчиков, влияют их любимые герои из мультфильмов, фильмов и сказок. Сражения, битвы, спасение мира для них — обычное дело. Детям свойственно подражать, они могут проецировать их поступки в экстремальной ситуации. Повторюсь, это происходит на подсознательном уровне.

ДетиГерои
Дети МЧС

Дети во время демонстрации спасательной техники МЧС России в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве

Фото: РИА Новости/Сергей Кузнецов

Наверное, сейчас любимые герои у Андрея — спасатели. Мальчик мечтает о работе в МЧС и активно участвует в юнармейском движении. Пока сложно сказать, куда действительно приведут мальчишеские мечты, главное — не лишать их ребенка, направлять и поддерживать.

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— Ощущая ответственность за свои поступки, мальчик быстрее научится оценивать ситуации, людей и свои возможности, — считает психолог, основатель центра практической психологии «Сентио», автор книг по психологии Наталия Иченко. — Задача воспитания  не ограждать сына от реального мира, поддержать доверительные отношения, научить принимать решения и нести за них ответственность, прийти с советом в сложный момент, показывать пример.

Героизм втайне от родителей

Братья Любимовы были награждены медалью Российского союза спасателей «За мужество в спасении». В этот же день из рук главы региона медаль получил и другой юный герой — 14-летний Григорий Федоров.

Поначалу он не хотел рассказывать о своем поступке, так же, как и его друг, которого он спас. Подростки боялись, что родители, узнав о происшествии, будут их ругать.

В тот день после школы они пошли играть к снежным крепостям, построенным неподалеку от берега Иртыша. Один из друзей, решив проверить крепость льда, вышел на замершую речку. Дело было в конце декабря, но лед оказался слишком тонким, и он провалился. Хватаясь руками за ледяную корку, попытался выбраться, но бесполезно — намокшая одежда и тяжелый рюкзак тянули его на дно.

ДетиГерои
Фото: Depositphotos

— Гриша сверху увидел и кинулся спасать. Он у меня рослый мальчик, высокий, за счет этого, силой ему удалось вытащить друга, — рассказывает отец героя Петр Федоров. — Что действовал не так, как нужно, он поймет уже позже, когда начнет анализировать произошедшее. В детстве мы читали книги, вместе изучали правила поведения в экстренных ситуациях.

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Слегка отойдя от шока, подростки отправились домой. По пути даже придумали историю, как объяснить родителям, почему вымокли. О случившемся отец Гриши узнал только через несколько дней.

Сейчас, признается Петр Федоров, его сын в классе стал настоящим героем, примером для подражания. Обычный парень, не киношный, вполне реальный, который может и совет дать, и на подмогу прийти. Папа воспитывает его один — два года назад в семье случилось горе, погибла мама Гриши.

— Сына, конечно, стараюсь воспитывать на собственном примере, — продолжает Петр Федоров. — Ребенку необходимо уважение и любовь.

Как не вырастить эгоиста

Не быть безразличным к собственному ребенку  самый надежный способ не воспитать в будущем эгоиста.

— Жалеть его, когда у него горе. Пусть маленькое, несерьезное, со взрослой точки зрения, но горе, — продолжает Ольга Лазарева. — Проводить много времени вместе, быть внимательным, искренне интересоваться им, стараться понять. И самое главное  любить. Это поможет вырастить не только внимательного, но сильного и уверенного в себе человека.

ДетиГерои
Фото: Global Look Press/imagebroker/Bahnmueller

Любить собственного ребенка, безусловно, нужно, но в меру. Здесь важно участие обоих родителей. Но, к сожалению, отмечают эксперты, наши дети, особенно мальчики, слишком окружены любовью мам и бабушек. Они просто не дают возможности сыну или внуку проявлять мужские качества, даже в бытовых ситуациях.

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— Такая гиперопека ограждает подрастающего сына от всего на свете: не только от опасностей, но и от самостоятельности, от самой жизни. В итоге вырастают безынициативные, инфантильные, зацикленные на себе мальчики, не умеющие ничего отдавать, — резюмирует Наталья Иченко.

Жертва вместо героя

Пример некоторым взрослым, полюбившим снимать трагические моменты на мобильные телефоны вместо стремления помочь, показал 16-летний Александр Ергин. Несчастье с многодетной семьей Карпюк случилось в конце мая. Две маленькие девочки слишком близко подошли к краю набережной Иртыша и упали в воду. В этот момент папа относил велосипеды, а мама отвлеклась на младшего сына. Увидев, что дети в реке, отец мигом бросился в воду, мама начала звать на помощь.

— Выбежала женщина на дорогу, начала просить о помощи, — вспоминает Александр Ергин. — В тот момент вообще ни о чем не думал, просто на автомате прыгнул в воду.

Пока отец и Александр пытались удержать на плаву девочек и не уйти под воду, другие очевидцы через парапет набережной перекинули автомобильный трос, с помощью которого удалось достать всех.

ДетиГерои
Александр Ергин

Александр Ергин

Фото: управление МЧС России по Омской области
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Позже выяснится: Александр — воспитанник Центра социальной адаптации несовершеннолетних и в этот день ехал на экзамен. Он часто уходил из дома, поэтому отец решил, что здесь ему будет лучше. Герою уже 18 лет, он учится на сварщика и говорит: главное для него сейчас — получить образование.

Психолог Елена Лосева подсчитала: более трети всех публикаций в СМИ, в которых говорится о детях, представляют их жертвами, сюжеты с образом ребенка-героя занимают не более 1%. Вряд ли подобное соотношение информации повысит социальную активность подрастающего поколения. Популяризировано сегодня и понятие так называемой выученной беспомощности — зачем делать, если всё равно не получится.

— Детей сегодня много учат, чтобы в будущем они могли много зарабатывать. Но для того чтобы стать счастливыми и успешными, нужны уверенность и понимание себя, — говорит психолог. — Дети могут получить это только из близких и доверительных отношений со взрослыми. Общение важнее денег и учебы.

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