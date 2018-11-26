Спасший из пожара брата и сестер мальчик получил гражданство России

Ребенок из семьи погорельцев в Рязанской области получил российское гражданство. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, 9-летний гражданин Украины Максим Богдан стал гражданином России в упрощенном порядке в соответствии с законом «О гражданстве Российской Федерации». Отмечается, что мать ребенка также является россиянкой, а отец — украинцем, сообщает телеканал «360».

Многодетная семья Юрия и Людмилы Богдан, жившие в поселке Чучково Рязанской области, лишилась дома в результате пожара 19 августа, после чего у семьи отобрали детей из-за отсутствия собственного жилья. 9-летний Максим вынес из горящего дома брата и трех сестер. В начале ноября ему вручили медаль «За мужество в спасении».

В МВД РФ отметили, что в настоящее время Юрию и Людмиле предоставлено социальное жилье, а дети находятся в реабилитационном центре. Работа по оказанию содействия этой многодетной семье находится на контроле у руководства министерства.

Ранее 26 ноября сообщалось, что потерявшихся в лесу детей нашли в Пермском крае.