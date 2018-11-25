Крупный пожар на строительном рынке в Балашихе потушен

Пожар на рынке стройматериалов в подмосковной Балашихе, охвативший территорию в 1200 кв. м, ликвидирован. Об этом 25 ноября информирует ГУ МЧС по Московской области.

«В 10:22 (мск) - локализация на площади 1200 кв.м. В 12:08 - ликвидация открытого горения», — говорится в сообщении на сайте ведомства. В тушении пожара были задействованы 27 единиц техники и 83 человека.

Крупный пожар возник в одном из ангаров на рынке на Носовихинском шоссе, а затем огонь перекинулся на соседний ангар.