Пентагон обвинил Москву в нежелании начать диалог по вооружениям

Соединенные Штаты готовы к диалогу по контролю над вооружениями, но не видят заинтересованности со стороны России и Китая, заявил помощник главы Пентагона по программам ядерного, химического и биологического оружия Гай Робертс.

Выступая на саммите по ядерному сдерживанию в Вашингтоне, Робертс отметил, что «было бы более полезно провести многосторонние переговоры» по вопросу вооружений. Он добавил, что Вашингтон «определенно должен быть готов» к подобному диалогу с Москвой.

Как пишет «РИА Новости», Роберт указал, что Россия несколько лет назад выступала за распространение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) на другие страны.

По словам представителя Пентагона, сейчас США готовы обсуждать контроль над вооружениями и заинтересованы в этом вопросе, в то время как со стороны России и Китая «не видно большого энтузиазма».

О намерении выйти из договора РСМД американский лидер Дональд Трамп объявил в октябре 2018 года под предлогом невыполнения Москвой пунктов документа и наличия ракеты 9М729, которая, по его мнению, нарушает условия документа. В январе российское Минобороны впервые показало иностранным военным атташе эту ракету, представители Соединенных Штатов и ряда европейских стран отказались участвовать в брифинге.

Со 2 февраля Вашингтон приостановил выполнение обязательств по ДРСМД и начал процесс выхода, оставив за собой право вернуться в течение полугода. В тот же день Москва в ответ приостановила участие в договоре.

ДРСМД был заключен между СССР и США в декабре 1987 года и вступил в силу в июне 1988 года. Документ запрещает двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней (зона поражения 1–5,5 тыс. км) и меньшей (зона поражения 0,5–1 тыс. км) дальности.