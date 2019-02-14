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Худрук БДТ Андрей Могучий рассказал о праздновании столетия театра

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Большой драматический театр им. Г.А. Товстоногова (БДТ) отметит свой 100-летний юбилей. Празднование запланировано на 3 марта, рассказал «Известиям» режиссер и художественный руководитель культурного учреждения Андрей Могучий.

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«Хотя официальной датой открытия БДТ считается 15 февраля 1919 года, когда был сыгран первый спектакль — трагедия «Дон Карлос». Перенос связан с недавними большими гастролями БДТ в Москве, потребовавшими огромных усилий как артистов, так и постановочной части», — пояснил представитель театра.

По словам режиссера, юбилейный вечер будет посвящен разным периодам существования БДТ. Кроме того, на мероприятии планируют вспомнить деятелей искусства, влиявших на деятельность учреждения. По мнению худрука, в их числе русский поэт и писатель Александр Блок, занимавший пост председателя Директории театра и определявший его художественную стратегию.

«Не забудем и фигуру Горького. Имя его театр носил много лет. Но хотя его и считают одним из основателей БДТ, Горький здесь был, насколько мне известно, один раз — смотрел спектакль из глубины директорской ложи», — поделился Могучий.

Однако большая часть праздника будет посвящена Георгию Товстоногову, руководившему театром 33 года, отметил режиссер.

Полную версию материала читайте в свежем номере «Известий» от 15 февраля.

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