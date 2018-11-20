Арбитражный суд отказал БДТ в иске к дирекции Минкультуры

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отказал представителям Большого драматического театра имени Георгия Товстоногова (БДТ) в требовании взыскать с Северо-Западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Министерства культуры России 827 тыс. рублей в качестве возмещения убытков от некачественного ремонта учреждения.

«В иске отказать полностью», — приводит ТАСС выдержку из решения суда. Как сообщили в пресс-службе театра, суд счел, что дирекция министерства выполняла лишь организационную роль и не должна отвечать за невыполнение своих обязательств, а претензии к работам должны относиться исключительно к сфере ответственности подрядчика.

«Северо-Западная дирекция (СЗД) как заказчик работ должна была обеспечить контроль за работами подрядчика и обеспечить их надлежащее качество», — настаивают представители учреждения.

В БДТ пояснили, что иск был подан для возмещения убытков, вызванных обрушениями на Малой сцене Театра. Ранее представители театра сообщали, что после работ по реконструкции и реставрации, которые выполняли компании ЗАО «ТДМ» («Театрально-декорационные мастерские») и АО «Балтстрой», были зафиксированы протечки крыши и затопление подвала.

Генпрокуратура России также подтвердила, что при реконструкции здания были допущены нарушения. По данному факту возбуждено три дела.

Помимо этого, Арбитражный суд рассматривает иск к подрядчику АО «Балтстрой», с компании требуют 332,8 млн рублей на возмещение ущерба. Следующее заседание по этому делу состоится 29 ноября.