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Цеповяз обжаловал решение суда о взыскании 4,3 млн рублей в пользу экс-супруги

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Фото: РИА Новости/Татьяна Кузнецова
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Осужденный член банды Цапков Вячеслав Цеповяз обжаловал решение Кущевского районного суда на Кубани о взыскании с него 4,3 млн рублей в пользу экс-супруги Натальи Стришней. Об этом 14 февраля адвокат осужденного Андрей Карпенко рассказал ТАСС.

Соответствующее решение было принято судом в рамках бракоразводного процесса 24 января. Суд признал сумму в 8,6 млн рублей совместным имуществом, нажитым в браке, и взыскал половину.

Цеповяз осужден на 20 лет по делу об убийстве 12 человек бандой Сергея Цапка в станице Кущевская, совершенном осенью 2010 года. Он отбывает наказание в колонии строгого режима. Как сообщил адвокат Стришней, бандит подал ряд исков на сумму более 600 млн рублей против ОПХ «Слава Кубани», которым владеет его бывшая жена.

После обнародования в ноябре 2018 года фотографий Цеповяза в колонии, на которых он и другие заключенные едят крабов и икру, прокуратура начала проверки в исправительном учреждении. На фоне скандала со снимками члена банды Цапков главу УФСИН по Амурской области привлекли к строгой дисциплинарной ответственности.

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