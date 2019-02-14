Спасенного младенца из Магнитогорска выписали из больницы

Годовалого мальчика Ивана Фокина, спасенного из-под завалов обрушившегося подъезда многоэтажного дома в Магнитогорске, выписали из больницы в четверг, 14 февраля.

Как сообщает ТАСС, пациент вместе с мамой покинул лечебное учреждение в сопровождении президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля и директора НИИ Валерия Митиша. На улице семью Фокиных встретили сотрудники скорой помощи и МЧС и вручили матери ребенка цветы.

31 декабря в одном из жилых домов Магнитогорска произошел взрыв газа, который привел к обрушению подъезда. В результате инцидента погибли 39 человек, еще 24 удалось спасти. Среди них 11-месячный младенец Иван Фокин, который пролежал под завалами более 35 часов.

Ребенка эвакуировали в Москву в крайне тяжелом состоянии, у него были диагностированы серьезное обморожение конечностей, закрытая черепно-мозговая травма, множественные переломы голени и общее переохлаждение. Малыша доставили в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.