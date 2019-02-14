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Экс-представитель НАТО в Москве обвинил Россию в «ударе в спину»

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Фото: Global Look Press/w80
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Россия нанесла «удар в спину» Украине так считает бывший представитель НАТО в Москве, капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах. По его мнению, присоединение Крыма по результатам референдума, проведенного на полуострове, якобы противоречит Будапештскому меморандуму.

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«В прошлом Украина уже дoгoваривалаcь с Россией и надеялась на нее больше, чем на кого-либо другого. И вот этот ваш братский народ и братская страна ударили вас в спину ножом», — заявил Табах в интервью украинскому изданию «Апостроф», передает «Федеральное агенство новостей».

Также экс-представитель НАТО рассказал о желании Украины вступить в Североатлантический альянс. По его словам, в уставе организации есть четкий пункт о том, что страны, у которых есть незавершенные территориальные конфликты, не могут претендовать на членство. Однако Табах предположил, что для Украины могут сделать исключение. 

«Думаю, Россия может доиграться», — добавил он. 

Крым вошел в состав РФ в 2014 году после госпереворота в Киеве и проведения на полуострове референдума, на котором 96,77% жителей региона высказались за вхождение в состав России.

Будапештский меморандум подписан в 1994 году году между Украиной, Россией, США и Великобританией и по факту гарантирует Украине безопасность в обмен на отказ от ядерного оружия.

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