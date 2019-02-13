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Украинских киллеров будут судить на Кубани за двойное покушение на убийство

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Правоохранительные органы на Кубани завершили расследование уголовного дела о преступной группировке, члены которой исполняли заказы на убийство. Материалы дела переданы в суд. Вскоре состоится судебное заседание по делу киллеров, незаконно проникших с Украины на территорию России. Также фигурантов будут судить за контрабанду оружия и покушение на убийство. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

Два украинца прибыли в Россию по приглашению 40-летнего россиянина. Мужчина нанял их для убийства своих знакомых-бизнесменов, с которыми у него сложились неприязненные отношения. Он оценил их жизнь в $10 тыс.

При этом граждане Украины пересекли границу по поддельным паспортам, уточняет телеканал «Звезда».

Украинцы прибыли в Анапу в ноябре 2017 года. Они привезли с собой укороченный автомат Калашникова, пистолет «Форт-12», а также самодельное взрывное устройство и боеприпасы, сообщили в ведомстве.

Через месяц наемники попытались выполнить заказ, но оба потерпевших выжили. Злоумышленников задержали. В настоящее время заказчик убийства находится в международном розыске.

12 февраля Главное следственное управление Следственного комитета по Московской области сообщило, что ведомство возбудило уголовное дело по факту избиения битами до смерти сотрудника Центра противодействия коррупции Дмитрия Грибова в Подмосковье.

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