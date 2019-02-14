Четыре болельщика получили ножевые ранения перед матчем Лиги Европы в Риме

Четыре человека получили ножевые ранения в результате драки футбольных болельщиков в центре Рима.

Как сообщает газета Corriere della Sera, инцидент произошел накануне матча 1/16 финала Лиги Европы между римским «Лацио» и испанской «Севильей».

Среди пострадавших два гражданина Испании, англичанин и американец. Они были доставлены в больницу. При этом двое находятся в тяжелом состоянии.

В драке приняли участие около 40 человек. Полиция в настоящее время выясняет детали инцидента.

Ранее сообщалось, что генеральное консульство России в Стамбуле проверяет информацию о нападении фанатов «Фенербахче» на болельщиков «Зенита».

В социальных сетях появилась информация, что турецкие фанаты с ножами и арматурой напали на автобус с российскими болельщиками перед игрой Лиги Европы.

Также они якобы пытались найти россиян в барах. Позже эти данные были опровергнуты.