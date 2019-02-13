Недостаточно одной «таблетки»: «Краснодар» встретится с «Байером»

«Краснодару» достался один из самых непростых соперников на стадии 1/16 финала Лиги Европы. Российскому клубу предстоит двухматчевое противостояние с немецким «Байером». Первая встреча пройдет на домашнем стадионе «горожан» уже 14 февраля. Эксперты считают, что «быки» имеют неплохие шансы пройти «аспириновых», несмотря на серьезный статус оппонента.

Клуб из фармацевтической столицы Германии входит в число основных фаворитов нынешнего розыгрыша Лиги Европы. Вместе с английскими «Челси» и «Арсеналом», испанской «Севильей» и итальянским «Лацио» букмекеры причисляют «Байер» к главным претендентам на заветный трофей. «Краснодар» же считается середняком турнира.

— «Байер» — сильная и опытная команда, — поделился с «Известиями» экс-форвард сборной России Сергей Кирьяков, долгое время выступавший в Бундеслиге. — У них отличный подбор игроков. Они здорово владеют мячом, великолепно проводят контратаки. При этом игра немецкого клуба в обороне не слишком дисциплинирована — защитники поднимаются высоко и оставляют свободные зоны. Именно этим и нужно воспользоваться «Краснодару». Подопечные Мурада Мусаева хорошо умеют ловить соперника на ошибках. Первая игра очень важна с точки зрения результата. Нужно постараться показать хороший футбол и победить на своем поле.

«Байер» получил статус фаворита во многом благодаря своим недавним ярким победам в национальном первенстве. В конце января леверкузенцы разгромили «Вольфсбург» (3:0), а в феврале уверенно обыграли легендарную мюнхенскую «Баварию» (3:1) и «Майнц» (5:1).

— Леверкузенцы сейчас в отличной форме, «Краснодару» будет крайне непросто, — сказал «Известиям» именитый отечественный тренер Андрей Кобелев. — У немцев чемпионат в самом разгаре, и «Байер» показывает отличные результаты. Для нашего же клуба этот матч — первый официальный в новом году. Отсутствие практики таких игр может доставить определенные проблемы, но «быкам» под силу с ними справиться.

О состоянии «Краснодара» на данный момент судить сложно. Команда уже больше месяца готовится к возобновлению сезона. В первой контрольной игре 2019 года «горожане» уступили швейцарскому «Базелю» (0:2), затем сыграли вничью с китайским «Бэйцзин Жэньхэ» (1:1). 3 февраля «быки» провели сразу две товарищеские встречи за один день, в которых сыграли двумя разными составами. Однако исход обеих оказался одинаковым: один состав «Краснодара» обыграл американский «Нью-Инглэнд Революшен» (2:0), а другой — шведский «Мальме» (2:0). В заключительной игре перед возобновлением Лиги Европы кубанский клуб обыграл столичный «Локомотив» (1:0).

— Знаю, что «Краснодар» очень серьезно готовится к выступлению в плей-офф Лиги Европы, — отметил в беседе с «Известиями» вице-президент РФС Сергей Анохин. — Надеюсь, они выступят достойно. Соперник на данном этапе достался довольно сильный, но «Краснодар» — боевая команда. По их выступлению в чемпионате России видно, что футболисты хорошо сыграны. У них горят глаза — они всегда хотят и стараются забить как можно больше голов. Уверен, что «Байеру» придется очень трудно в этом матче.

Зачастую российские клубы на ранних стадиях плей-офф получают определенное преимущество перед соперниками в домашних играх. Западноевропейским командам сложно играть в наших погодных условиях в феврале или начале марта. Однако «быкам» в этом плане придется рассчитывать только на себя. В Краснодаре установилась весьма благоприятная погода, и температура воздуха лишь на несколько градусов ниже, чем в немецком Леверкузене.

— В таких матчах погодные условия или качество газона уходят на второй план, — сказал «Известиям» именитый российский тренер Сергей Силкин. — Главное — желание и самоотдача футболистов каждой из команд. «Байер» — непростой соперник, но многое будет зависеть от формы «Краснодара». Если подопечные Мусаева сумеют показать тот же уровень футбола, который команда демонстрировала в первой части сезона, то шансы на успех неплохие.

На домашнем матче с «Байером» «Краснодар», вероятнее всего, соберет аншлаг. Еще за неделю до игры было продано более 30 тыс. билетов при вместимости стадиона 34 652 зрителя. Ответная встреча команд состоится в Леверкузене 21 февраля.