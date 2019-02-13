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Недостаточно одной «таблетки»: «Краснодар» встретится с «Байером»

«Горожанам» необходимо обыграть немцев по сумме двух матчей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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«Краснодару» достался один из самых непростых соперников на стадии 1/16 финала Лиги Европы. Российскому клубу предстоит двухматчевое противостояние с немецким «Байером». Первая встреча пройдет на домашнем стадионе «горожан» уже 14 февраля. Эксперты считают, что «быки» имеют неплохие шансы пройти «аспириновых», несмотря на серьезный статус оппонента.

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Клуб из фармацевтической столицы Германии входит в число основных фаворитов нынешнего розыгрыша Лиги Европы. Вместе с английскими «Челси» и «Арсеналом», испанской «Севильей» и итальянским «Лацио» букмекеры причисляют «Байер» к главным претендентам на заветный трофей. «Краснодар» же считается середняком турнира.

— «Байер» — сильная и опытная команда, — поделился с «Известиями» экс-форвард сборной России Сергей Кирьяков, долгое время выступавший в Бундеслиге. — У них отличный подбор игроков. Они здорово владеют мячом,  великолепно проводят контратаки. При этом игра немецкого клуба в обороне не слишком дисциплинирована — защитники поднимаются высоко и оставляют свободные зоны. Именно этим и нужно воспользоваться «Краснодару». Подопечные Мурада Мусаева хорошо умеют ловить соперника на ошибках. Первая игра очень важна с точки зрения результата. Нужно постараться показать хороший футбол и победить на своем поле.

«Байер» получил статус фаворита во многом благодаря своим недавним ярким победам в национальном первенстве. В конце января леверкузенцы разгромили «Вольфсбург» (3:0), а в феврале уверенно обыграли легендарную мюнхенскую «Баварию» (3:1) и «Майнц» (5:1).

— Леверкузенцы сейчас в отличной форме, «Краснодару» будет крайне непросто, — сказал «Известиям» именитый отечественный тренер Андрей Кобелев. — У немцев чемпионат в самом разгаре, и «Байер» показывает отличные результаты. Для нашего же клуба этот матч — первый официальный в новом году. Отсутствие практики таких игр может доставить определенные проблемы, но «быкам» под силу с ними справиться.

О состоянии «Краснодара» на данный момент судить сложно. Команда уже больше месяца готовится к возобновлению сезона. В первой контрольной игре 2019 года «горожане» уступили швейцарскому «Базелю» (0:2), затем сыграли вничью с китайским «Бэйцзин Жэньхэ» (1:1). 3 февраля «быки» провели сразу две товарищеские встречи за один день, в которых сыграли двумя разными составами. Однако исход обеих оказался одинаковым: один состав «Краснодара» обыграл американский «Нью-Инглэнд Революшен» (2:0), а другой — шведский «Мальме» (2:0). В заключительной игре перед возобновлением Лиги Европы кубанский клуб обыграл столичный «Локомотив» (1:0).

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— Знаю, что «Краснодар» очень серьезно готовится к выступлению в плей-офф Лиги Европы, — отметил в беседе с «Известиями» вице-президент РФС Сергей Анохин. — Надеюсь, они выступят достойно. Соперник на данном этапе достался довольно сильный, но «Краснодар» — боевая команда. По их выступлению в чемпионате России видно, что футболисты хорошо сыграны. У них горят глаза — они всегда хотят и стараются забить как можно больше голов. Уверен, что «Байеру» придется очень трудно в этом матче.

Зачастую российские клубы на ранних стадиях плей-офф получают определенное преимущество перед соперниками в домашних играх. Западноевропейским командам сложно играть в наших погодных условиях в феврале или начале марта. Однако «быкам» в этом плане придется рассчитывать только на себя. В Краснодаре установилась весьма благоприятная погода, и температура воздуха лишь на несколько градусов ниже, чем в немецком Леверкузене.

— В таких матчах погодные условия или качество газона уходят на второй план, — сказал «Известиям» именитый российский тренер Сергей Силкин. — Главное — желание и самоотдача футболистов каждой из команд. «Байер» — непростой соперник, но многое будет зависеть от формы «Краснодара». Если подопечные Мусаева сумеют показать тот же уровень футбола, который команда демонстрировала в первой части сезона, то шансы на успех неплохие.

На домашнем матче с «Байером» «Краснодар», вероятнее всего, соберет аншлаг. Еще за неделю до игры было продано более 30 тыс. билетов при вместимости стадиона 34 652 зрителя. Ответная встреча команд состоится в Леверкузене 21 февраля.

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