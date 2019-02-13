Сенаторы США намерены наложить санкции на нефтяные разработки России

Сенаторы Соединенных Штатов намереваются наложить санкции на нефтяные разработки в России, а также на российские проекты по производству сжиженного природного газа (СПГ) за рубежом. Об этом 13 февраля сообщает «РИА Новости».

Кроме того, сенаторы-демократы и республиканцы внесут законопроект, который в случае принятия приведет к санкциям против банковского и энергетического сектора России, а также против госдолга, сообщает агентство Reuters.

«Наша цель изменить статус-кво и наложить серьезные санкции и меры на путинскую Россию. Мы должны прекратить вмешательство в выборный процесс в США, прекратить кибератаки на американскую инфраструктуру, убрать Россию с Украины и остановить деятельность по созданию хаоса в Сирии», — цитирует агентство сенатора Линдси Грэм.

8 февраля члены комитета палаты представителей конгресса США по финансовым вопросам заявили о неэффективности антироссийских санкций. Они считают, что РФ снизила зависимость от Запада и активно налаживает деловые и политические отношения с такими странами, как Китай, Индия и Саудовская Аравия.

13 февраля США назвали условие для снятия санкций с России. Им является получение Донбасса и Крыма под контроль украинских властей.

В начале апреля 2018 года США ввели санкции против 24 российских физических и 14 юридических лиц. Поводом для этого, как заявили в Вашингтоне, стала «ситуация на Украине».

Киев начал операцию против самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) в апреле 2014 года после госпереворота в стране. В сентябре того же года представители ДНР и ЛНР, Киева, Москвы и ОБСЕ подписали Минский протокол, а в феврале 2015 года были заключены Минские соглашения, установившие порядок деэскалации конфликта в Донбассе. Договоренности предусматривают установление режима прекращения огня и отвод тяжелых вооружений обеими сторонами конфликта. Позже президент Украины Петр Порошенко объявил о смене формата так называемой антитеррористической операции на операцию объединенных сил в Донбассе. Предполагалось, что эта мера приведет к усилению роли украинских силовиков в урегулировании ситуации.

Крым вошел в состав России в 2014 году после госпереворота на Украине и проведения референдума, на котором 96,77% жителей региона высказались за присоединение к стране. Москва не раз подчеркивала, что процедура полностью соответствовала нормам международного права. Киев до сих пор считает полуостров своей территорией и отказывается признавать итоги голосования.