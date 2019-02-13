Директор подмосковного ресторана убил клиента

В Московской области задержали директора ресторана по подозрению в убийстве клиента, на допросе он сознался в преступлении. Об этом в среду, 13 февраля, сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Московской области.

Инцидент произошел в городе Сергиев Посад. Правоохранители обнаружили тело 37-летнего мужчины с огнестрельным ранением головы 9 февраля в одном из местных ресторанов. По подозрению в убийстве следователи задержали 34-летнего руководителя заведения.

«Предварительно установлено, между директором ресторана и посетителем произошел конфликт, в ходе которого он произвел один выстрел из принадлежащего ему травматического пистолета в голову оппонента», — говорится в сообщении.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» (ч. 1 ст. 105 УК РФ). На допросе мужчина сознался в содеянном и рассказал обо всех обстоятельствах преступления. В ближайшее время решится вопрос об избрании для него меры пресечения.

Ранее в этот же день сотрудникам правопорядка удалось задержать мужчину, который подозревается в убийстве режиссера Ильи Тихоновича. Преступление было совершено в квартире жертвы в столичном районе Аэропорт.