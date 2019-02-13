Прямой эфир

Директор подмосковного ресторана убил клиента

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Московской области задержали директора ресторана по подозрению в убийстве клиента, на допросе он сознался в преступлении. Об этом в среду, 13 февраля, сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Московской области.

Инцидент произошел в городе Сергиев Посад. Правоохранители обнаружили тело 37-летнего мужчины с огнестрельным ранением головы 9 февраля в одном из местных ресторанов. По подозрению в убийстве следователи задержали 34-летнего руководителя заведения.

«Предварительно установлено, между директором ресторана и посетителем произошел конфликт, в ходе которого он произвел один выстрел из принадлежащего ему травматического пистолета в голову оппонента», — говорится в сообщении.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» (ч. 1 ст. 105 УК РФ). На допросе мужчина сознался в содеянном и рассказал обо всех обстоятельствах преступления. В ближайшее время решится вопрос об избрании для него меры пресечения.

Ранее в этот же день сотрудникам правопорядка удалось задержать мужчину, который подозревается в убийстве режиссера Ильи Тихоновича. Преступление было совершено в квартире жертвы в столичном районе Аэропорт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Украинских киллеров будут судить на Кубани за двойное покушение на убийство
Лукашенко назвал бардаком двойное убийство в белорусской школе

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017