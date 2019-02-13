Суд в Подмосковье разрешил женщине с ВИЧ усыновить ребенка

Балашихинский районный суд позволил ВИЧ-инфицированной женщине усыновить ребенка, которого для нее родила ее сестра. Об этом «Интерфаксу» рассказал адвокат международной правозащитной группы «Агора» Ильнур Шарапов, представляющий интересы женщины в суде.

Суд в Балашихе принял данное решение на основании постановления Конституционного суда. Шарапов добавил, что семья обратилась в Конституционный суд летом 2018 года после того, как получила отказ в усыновлении ребенка, которого для женщины родила ее сестра при помощи искусственной инсеминации. В ведомстве напомнили, что при решении вопроса об усыновлении необходимо руководствоваться международно-правовыми актами, сообщает телеканал «360».

ВИЧ женщину заразили в больнице в 2012 году, и чтобы избежать ее передачи, сестра пострадавшей родила семье ребенка. С самого рождения мальчик живет и воспитывается в этой семье, однако при обращении в инстанции с просьбой об оформлении усыновления ребенка получили отказ.

В декабре 2018 года правительство внесло на рассмотрение Госдумы законопроект о возможности усыновления детей ВИЧ-инфицированными и имеющими вирус гепатита С. Как подчеркивает «Ридус», соответствующие поправки к Семейному кодексу были приняты на основании вердикта Конституционного суда по делу этой же усыновительницы.