Трамп снова указал на отсутствие доказательств его сговора с Москвой

Американский президент Дональд Трамп заявил, что комитет по разведке сената Соединенных Штатов не доказал факт сговора его предвыборного штаба с российскими властями. Об этом он написал в среду, 13 февраля, в своем Twitter.

«Нет доказательств сговора между кампанией Трампа и Россией!» — сообщил глава американского государства.

10 февраля Трамп подчеркнул в Twitter, что после почти двух лет расследования председатель комитета сената по разведке Ричард Берр не обнаружил «никакого тайного сговора». Перед этим Берр рассказал в интервью телеканалу CBS, что на основании имеющихся у него фактов нет ничего, что могло бы указывать на связь между штабом Трампа и Москвой.

В США ведется сразу несколько расследований вмешательства России в выборы 2016 года. Спецкомитет по разведке палаты представителей конгресса США завершил свое разбирательство в марте прошлого года, не найдя свидетельств сговора. Расследование продолжают вести ФБР, комитет по разведке сената, а также аппарат спецпрокурора Роберта Мюллера, назначенного министерством юстиции.

29 января исполняющий обязанности генерального прокурора США Мэттью Уитакер сообщил, что расследование спецпрокурора Мюллера по «российскому делу» близко к завершению. В рамках этого разбирательства обвинения предъявлены 31 человеку — пяти гражданам США, одному уроженцу Нидерландов и 25 россиянам. Москва отвергает все обвинения. Белый дом также не раз опровергал заявления о неправомерных контактах с официальными лицами из России в период избирательной кампании.