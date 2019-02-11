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Фото лысого Трампа без «оранжевого» загара рассмешило пользователей Сети

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Фото: REUTERS/Yuri Gripas
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Обработанный в фотошопе снимок президента США Дональда Трампа произвел фурор в соцсетях.

Пользователь Twitter с ником Stone Cold представил американского лидера без волос и привычного «оранжевого» цвета кожи.

За два дня снимок получил более 59 тыс. лайков и 20 тыс. ретвитов.

«Я хотел посмотреть, что произойдет, если я возьму естественный цвет кожи вокруг глаз и закрашу им остальную часть лица, уберу пересаженную часть волос и окрашивание. Полагаю, именно так Дональд выглядел бы, если бы был нормальным человеком», — гласит описание фотографии.

Пользователи Сети подхватили идею и выложили множество своих работ с президентом США.

Образ Дональда Трампа не однократно становился причиной для шуток. Насмешкам подвергалась его прическа, из-за которой он множество раз попадал в неловкие ситуации, и «оранжевый» загар, который в Белом доме объяснили «хорошими генами» президента.

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