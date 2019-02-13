Школьница получила травмы от падения сосульки в Череповце

В городе Череповце в Вологодской области 16-летняя школьница госпитализирована после падения на нее сосульки с крыши одного из домов. Потерявшую сознание от удара девушку нашел прохожий. Он вызвал ей скорую помощь.

По факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. В частности, эксперты оценят тяжесть травм пострадавшей, соблюдение порядка обслуживания здания и ответственных за это лиц, сообщает ИА FlashNord.

Ранее в Петербурге школьницу госпитализировали после того, как на нее обрушилась наледь с крыши дома. Семиклассница получила травму головы.