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Экспертизу мостов проведут в Сахалинской области

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Управление автомобильных дорог объявило аукцион на проведение экспертизы мостов в Сахалинской области. Планируется проверка 39 конструкций.

Согласно техническому заданию, исполнитель должен дать оценку транспортно-эксплуатационному состоянию мостов. В частности, необходимо выявить дефекты, которые влияют на безопасность и грузоподъемность конструкций. Об этом пишет ИА SakhalinMedia. Также специалисты должны рассчитать срок службы мостов.

Первоначальная стоимость контракта составляет 10,4 млн рублей. Все работы должны быть завершены до 25 сентября. Мосты, которые подвергнутся проверке, находятся на трассах Южно-Сахалинск–Оха, Невельск – Томари – аэропорт Шахтерск, Огоньки–Невельск, Арсентьевка–Ильинская, Лермонтовка–Вахрушев и Тымовское–Александровск-Сахалинский.

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