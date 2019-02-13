Трамп заявил, что не знал о публикации компромата на миллиардера Безоса

Президент США Дональд Трамп заявил, что не знал о расследовании издания National Enquirer в отношении миллиардера Джеффа Безоса. Об этом сообщили «РИА Новости».

8 февраля богатейший человек в мире, глава компании Amazon Джефф Безос завил, что таблоид National Enquirer шантажирует его и угрожает опубликовать интимные фотографии.

Эта история началась в январе 2019 года, когда бизнесмен объявил о разводе с женой и перестал скрывать роман с бывшей телеведущей, 49-летней Лорен Санчес.

Это объявление упредило публикацию National Enquirer об изменах Безоса супруге. Таблоид уверяет, что за 48 часов до объявления предпринимателя он предупредил его о собранном компромате.

Безос инициировал расследование утечки, так как подозревал, что источником был брат Санчес, который активно поддерживает американского президента Дональда Трампа.

Конфликт Трампа с Amazon начался еще во время его предвыборной гонки. Американский лидер не раз выражал недовольство тем, что компания, как он полагает, платит низкие налоги, и критиковал газету The Washington Post за якобы неправдивые публикации. Издание принадлежит Безосу.