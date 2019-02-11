Космонавтов и летчиков научат дышать жидкостью при перегрузках

Для того, чтобы летчики и космонавты безболезненно переносили огромные перегрузки в полете, их научат дышать жидкостью. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда перспективных исследований (ФПИ).

Разработка технологий жидкостного дыхания ведется с 2016 года. Первоначальной ее целью было спасение подводников.

«Разработка технологии связана с проблемой спасения экипажей подводных лодок с больших глубин. Кроме подводников жидкостное дыхание может быть использовано летчиками и космонавтами, которые также работают в условиях низкого или высокого давления», –– приводит 11 февраля сообщение «РИА Новости».

По словам гендиректора ФПИ Виталия Давыдова, испытания жидкостного дыхания на людях могут начаться в обозримом будущем.

В 2017 году года технологию дыхания с помощью обогащенной кислородом жидкости испробовали на таксе по имени Николас. Пса поместили в резервуар с жидкостью, не содержащей азота. Через пару минут пребывания в такой среде животное освоилось и начало дышать нормально.

Позже гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, присутствующий на опытах, рассказал о последствиях эксперимента для животного.