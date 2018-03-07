«Технология жидкостного дыхания отработана»

Разрабатываемая Фондом перспективных исследований (ФПИ) система жидкостного дыхания поможет подводникам быстро подниматься на поверхность без кессонной болезни. Антропоморфный робот Фёдор примет участие в испытаниях нового российского космического корабля и может помочь Росатому в утилизации ядерных отходов. Подводный аппарат для экстремальных глубин будет испытан на дне Марианской впадины. О проектах ФПИ «Известиям» рассказал председатель научно-технического совета фонда Виталий Давыдов.

— Сколько проектов реализовано фондом и какие из них вы бы отметили особо?

— В разной стадии выполнения у нас находится около 50 проектов. Еще 25 завершены. Полученные результаты переданы или передаются заказчикам. Созданы демонстраторы технологий, получено порядка 400 результатов интеллектуальной деятельности. Диапазон тематик — от погружения на дно Марианской впадины до космоса.

Из реализованных проектов можно назвать, например, успешно проведенные в прошлом году совместно с ведущим предприятием ракетного двигателестроения НПО «Энергомаш» испытания ракетного детонационного двигателя. Параллельно впервые в мире фонд получил устойчивый рабочий режим демонстратора детонационного воздушно-реактивного двигателя. Если первый предназначен для космической техники, то второй — для авиационной. Гиперзвуковые летательные аппараты, использующие такие системы, столкнутся с множеством проблем. Например, с высокими температурами. Фонд нашел решение этих проблем, использовав эффект термоэмиссии — преобразования тепловой энергии в электрическую. Фактически мы получаем электроэнергию для питания систем аппарата и одновременно охлаждаем элементы планера и двигатель.

— Один из самых известных проектов Фонда — робот Фёдор. Его создание завершено?

– Да, работы по Фёдору завершены. Сейчас идет передача МЧС полученных результатов. Причем оказалось, что они заинтересовали не только МЧС, но и другие министерства, а также госкорпорации. Многие, наверное, слышали, что технологии Фёдора будут использованы «Роскосмосом» для создания робота-испытателя, который отправится в полет на новом российском пилотируемом космическом корабле «Федерация». Большой интерес к роботу проявил «Росатом». Ему нужны технологии, обеспечивающие возможность работы в условиях, опасных для человека. Например, при утилизации ядерных отходов.

федор Испытание антропоморфного робота Фёдора проекта «Спасатель» в лаборатории Фонда перспективных исследований (ФПИ) Фото: РИА Новости/Александр Овчаров

— Можно ли использовать Фёдора для спасения экипажей подлодок, обследования затонувших кораблей?

— Технологии, полученные при создании Фёдора, могут быть использованы для различных целей. Фонд реализует ряд проектов, связанных с подводными необитаемыми аппаратами. И в принципе технологии антропоморфного робота могут быть в них интегрированы. В частности, предусматривается создание подводного аппарата для работы на экстремальных глубинах. Мы намерены испытать его в Марианской впадине. При этом не просто опуститься на дно, как наши предшественники, а обеспечить возможность передвижения в придонной области и проведения научных исследований. Такого еще никто не делал.

— В США разрабатывается четырехногий робот для перевозки грузов BigDog. Ведутся ли в ФПИ аналогичные разработки?

— Что касается шагающих платформ для переноски грузов или боеприпасов, то фонд такую работу не ведет. Но некоторые организации, с которыми мы сотрудничаем, в инициативном порядке занимались подобными разработками. Вопрос о том, нужен ли подобный робот на поле боя, остается открытым. В большинстве случаев выгоднее использовать колесные или гусеничные машины.

— Какие робототехнические платформы создаются в ФПИ, помимо Фёдора?

— У нас разрабатывается целый спектр платформ различного назначения. Это и наземные, и воздушные, и морские роботы. Выполняющие задачи разведки, транспортировки грузов, а также способные вести боевые действия. Одним из направлений работ в этой области является определение облика и отработка способов применения дронов, включая групповой. Думаю, что если всё будет идти теми же темпами, уже в ближайшее время произойдет существенное расширение применения дронов в том числе и для решения боевых задач.

— ФПИ разрабатывает атмосферный спутник «Сова» — большой электросамолет. Как идут его испытания?

— Испытания демонстратора беспилотного аппарата «Сова» завершены. Состоялся длительный полет на высоте около 20 тыс. м. К сожалению, аппарат попал в зону сильной турбулентности и получил серьезные повреждения. Но к этому времени мы уже получили все необходимые данные, убедились как в перспективности самого направления исследований, так и правильности выбранных конструктивных решений . Полученный опыт будет использован при создании и испытании полноразмерного аппарата.

сова Беспилотный аппарат «Сова» Фото: предоставлено пресс-службой компании «Тайбер»

— Предприятие «Роскосмоса» НПО им. Лавочкина ведет аналогичную разработку — создает атмосферный спутник «Аист». Вы следите за разработкой конкурентов?

— Мы в курсе этих работ, поддерживаем связь с разработчиками «Аиста». Речь идет не о конкуренции, а о взаимном дополнении.

— Могут ли подобные аппараты использоваться в арктической зоне, где нет связи и инфраструктуры для частых взлетов-посадок?

— Необходимо учитывать, что весной и осенью, а тем более в условиях полярной ночи «атмосферный спутник» может просто не получить энергии, необходимой для зарядки батарей. Это ограничивает его применение.

— Недавно общественности были продемонстрированы технологии жидкостного дыхания – погружение таксы в специальную насыщенную кислородом жидкость. Демонстрация «утопления» вызвала волну протестов. Продолжатся ли после этого работы в данном направлении?

— Работы по жидкостному дыханию продолжаются. На основе нашей разработки могут быть спасены тысячи жизней. И речь идет не только о подводниках, которые благодаря жидкостному дыханию смогут без последствий в виде кессонной болезни оперативно подняться на поверхность. Есть целый ряд заболеваний и травм легких, при лечении которых можно добиться успеха с помощью жидкостного дыхания. Интересны перспективы использования технологии жидкостного дыхания для быстрого охлаждения организма, когда необходимо замедлить протекающие в нем процессы. Сейчас это делается за счет внешнего охлаждения или ввода в кровь специального раствора. Можно то же самое, но более эффективно, делать с помощью заполнения легких охлажденной дыхательной смесью.

такса Руководитель лаборатории ФПИ по созданию жидкостного дыхания Антон Тоньшин с таксой по кличке Николас, с помощью которой ученые Фонда перспективных исследований (ФПИ) изучали возможности жидкостного дыхания Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Надо отметить, что нет никакого нанесения вреда здоровью животных, участвующих в данных экспериментах. Все «экспериментаторы» живы. Часть из них содержится в лаборатории, где их состояние контролируют. Многие стали домашними питомцами сотрудников, но при этом их состояние также периодически отслеживается нашими специалистами. Результаты наблюдений свидетельствуют об отсутствии негативных последствий жидкостного дыхания. Технология отработана, и мы перешли к созданию специальных устройств для ее практической реализации.

— Когда перейдете к исследованиям жидкостного дыхания на людях?

— Теоретически мы готовы к таким экспериментам, но для их начала необходимо по крайней мере создать и отработать соответствующее оборудование.

— В свое время ФПИ разработал программную платформу для проектирования различной техники, призванную заменить иностранный софт. Используется ли она где-то?

— Работы по созданию единой среды российского инженерного программного обеспечения «Гербарий» действительно завершены. Сейчас рассматривается вопрос о ее использовании в «Росатоме» и «Роскосмосе» — для проектирования перспективных образцов продукции атомной промышленности, а также ракетно-космической техники.

— Работает ли фонд в области технологий дополненной реальности?

— Да, фонд ведет такие работы — в частности, совместно с «КамАЗом». Одна из наших лабораторий создала прототип очков дополненной реальности, которые обеспечивают контроль сборки агрегатов для автомобиля. Программа подсказывает, какую деталь нужно взять и куда ее установить. Если оператор совершает неправильные действия, например отступает от установленного порядка сборки изделия или неверно устанавливает его элементы, звучит звуковое оповещение о неверном шаге, а на очки выводится информация об ошибке. При этом факт неправильных действий или даже их попытка фиксируется в электронном журнале. В итоге должна быть создана система, исключающая возможность неправильной сборки. В дальнейшем мы намерены развивать указанную систему в направлении миниатюризации, заменить очки на более совершенные устройства.

камаз Рабочие в цеху прессово-рамного завода КамАЗ Фото: ТАСС/Егор Алеев

— Перспективы вычислительной техники сейчас связывают с развитием квантовых компьютеров, а защиты информации — с квантовой криптографией. Развивает ли ФПИ эти направления?

— Фонд занимаемся проблематикой, связанной с квантовыми вычислениями, созданием соответствующей элементной базы. Что касается квантовой связи, у всех на слуху опыты китайских коллег. Но и мы не стоим на месте.

Еще осенью 2016 года ФПИ и «Ростелеком» обеспечили квантовую передачу информации по оптико-волоконному кабелю между Ногинском и Павловским Посадом. Эксперимент прошел успешно. Сегодня можно уже поговорить по квантовому телефону. Важной особенностью квантовой передачи информации является невозможность ее перехвата.

В ходе упомянутого эксперимента квантовая связь была обеспечена на расстоянии около 30 км. Технически нет проблем осуществить ее и на большей дальности. Готовимся провести сеанс связи по атмосферному каналу. Прорабатываем возможность эксперимента по квантовой связи из космоса с использованием потенциала Международной космической станции.