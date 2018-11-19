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Рогозин рассказал о судьбе «утопленной» при нем таксы

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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Такса Николас, на которой тестировали систему жидкостного дыхания, жива, заявил присутствовавший на испытаниях гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. 

«Николас жив — дай бог всем жить, как Николас живет — кормят регулярно, ни о чем плохом не думает», — приводит его слова «РИА Новости» в понедельник, 19 ноября. 

Опыты на таксе проводили в декабре 2017 года в Москве. Помимо Рогозина, присутствовал также президент Сербии Александр Вучич. Пса поместили в резервуар с жидкостью, не содержащей азота, а через несколько минут животное освоилось в новой среде и начало дышать нормально.

Кадры эксперимента попали в Сеть и вызвали критику со стороны общественности. В ответ на это Рогозин подчеркнул, что все участвующие в эксперименте собаки «живы и здоровы», а ту самую таксу он забрал к себе домой. 

Ранее в ноябре Рогозин предложил проверять безопасность космонавтов сталинским методом. Он заключается в том, чтобы включить в экипаж корабля его конструкторов

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