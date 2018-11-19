В NASA ожидают визита Рогозина в США в феврале 2019 года

В NASA ожидают, что генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в феврале 2019 года посетит США для проведения переговоров со своими партнерами.

«Да, мы рассчитываем на первую половину следующего года, примерно в феврале 2019 года. Мы пока находимся в процессе согласования всех деталей», — рассказал «РИА Новости» руководитель департамента пилотируемых полетов NASA Уильям Герстенмайер.

Американским и российским коллегам предстоит обсудить вопросы сотрудничества по Международной космической станции (МКС), добавил он.

«Мы должны работать вместе, обмениваться опытом, информацией по системам, нужны личные встречи. Что касается визита, нам еще нужно понять, как мы сможем его организовать, обговорить все детали. Но мы понимаем, что МКС очень важна для обеих стран», — отметил Герстенмайер.

1 октября Дмитрий Рогозин заявил, что из-за влияния определенных кругов, которые диктуют условия NASA, у «Роскосмоса» появились проблемы во взаимодействии с американским агентством. Глава «Роскосмоса» подчеркнул, что он лично знает людей из NASA, которые рассказывали об огромном давлении, оказываемом на организацию «оголтелыми русофобами».