Венесуэла модернизирует системы воздушной и ракетной обороны

Лидер Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что страна направит средства на закупки современных систем противовоздушной и противоракетной обороны. Об этом 11 февраля сообщает ТАСС.

По словам президента, у Венесуэлы будет самое продвинутое вооружение «от комплексов «Игла» у солдат до самых последних ракет».

Помимо этого Мадуро пригрозил США серьезными последствиями, если Вашингтон предпримет попытку вторжения на территорию Венесуэлы, и попросил американского лидера Дональда Трампа больше не угрожать стране.

10 февраля Мадуро открыл крупнейшие в истории страны гражданско-военные учения «Двухсотлетие Ангостуры 2019». Отмечается, что в учениях принимают участие как вооруженные силы, так и народное ополчение.