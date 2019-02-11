Главы регионов прибыли в Казань на заседание Госсовета РФ
Главы регионов прибыли в Казань на заседание Госсовета РФ. Уже состоялось первое совещание, обсуждение займет несколько дней.
На повестке президиума Госсовета: снижение ставок по ипотеке, проблема обманутых дольщиков, финансирование долевого строительства.
Президент РФ Владимир Путин присоединится к обсуждению в последний день заседания.
Главы регионов прибыли в Казань на заседание Госсовета РФ. Уже состоялось первое совещание, обсуждение займет несколько дней.
На повестке президиума Госсовета: снижение ставок по ипотеке, проблема обманутых дольщиков, финансирование долевого строительства.
Президент РФ Владимир Путин присоединится к обсуждению в последний день заседания.