Главы регионов прибыли в Казань на заседание Госсовета РФ. Уже состоялось первое совещание, обсуждение займет несколько дней.

На повестке президиума Госсовета: снижение ставок по ипотеке, проблема обманутых дольщиков, финансирование долевого строительства.

Президент РФ Владимир Путин присоединится к обсуждению в последний день заседания.