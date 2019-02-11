«Если бы Теодосич не уехал в NBA, то жалел бы об этом до конца жизни»

Баскетбольный ЦСКА официально завершил кризисную полосу второй победой над «Реалом» в сезоне — 82:78. Армейцы поднялись на второе место в таблице регулярного сезона Евролиги и практически гарантировали себе участие в плей-офф турнира. О важности успеха в Москве и других событиях, связанных со столичной командой, «Известиям» рассказал президент ЦСКА Андрей Ватутин.

— Какие эмоции от победы над «Реалом»?

— Большой матч, большой успех нашей команды. Вы видели полные трибуны, матч вызвал огромный ажиотаж, достать лишний билет было практически невозможно. В «Мегаспорте» была невероятная атмосфера, которую можно сравнить с «Финалом четырех». Особенно радует, что это случилось не в первый и, уверен, не в последний раз в нынешнем сезоне. В сезоне огромное количество интереснейших матчей, и наш клуб прилагает огромные усилия, чтобы для болельщиков каждая игра стала особенной. Здорово, что каждый, приходящий на трибуны, это ощущает, добавляет нам энергии, а себе — невероятных эмоций.

Вообще хочется сказать, что Евролига — это не только «Финал четырех». Мы приучили всех к регулярным выходам в финальный раунд, и для многих любителей баскетбола и даже болельщиков ЦСКА Евролига начинается с полуфинального матча. Но сезон длинный, он состоит из множества ярких игр, в том числе и таких больших побед. Такие моменты надо ценить, уважать регулярный сезон, да и вообще получать удовольствие от процесса. Уверен, что победа над «Реалом» запомнится надолго — игрокам, тренерам и болельщикам.

— Этот успех придаст уверенности команде?

— Уверенности добавляет любая победа, особенно добытая в концовке. Ведь матч с «Реалом» складывался для нас нелучшим образом, но ребята нашли в себе моральные и физические силы, чтобы отлично провести заключительные минуты. Конечно, помогла и сумасшедшая поддержка фанатов, так что хочется еще раз сказать им большое спасибо от своего имени и каждого из игроков. Посмотрите социальные сети ребят — практически каждый отмечает невероятную атмосферу под сводами «Мегаспорта».

— Густаво Айон провел очередной отличный матч против ЦСКА. Мексиканский центровой несколько лет назад действительно был близок к переходу в армейский клуб?

— Айон в свое время был одним из кандидатов на позицию пятого номера, но до предметных переговоров дело не дошло. Любой контракт — это сочетание желаемого и возможного, и тогда просто не сложилось. Густаво — топовый игрок, который вполне счастлив в Мадриде. В целом есть много игроков, которыми мы интересуемся, но есть и баскетболисты, к которым наш интерес приписывают. Так будет всегда — подписать всех невозможно. Наш ростер ограничен 14–15 баскетболистами.

— Легенда ЦСКА Милош Теодосич стал свободным агентом после отчисления из «Клипперс». Вы уже сказали, что не рассматриваете вариант его возвращения в команду. Как думаете, он готов подписать контракт с клубом Евролиги?

— По нашему телефонному разговору я понял, что он еще не принял решение — вернуться в клуб Евролиги или залечить все болячки и целенаправленно готовиться к участию в чемпионате мира – 2019. Он хочет сыграть за сборную и намерен сделать всё возможное для этого. К тому же в его семье ожидается пополнение. Поэтому баскетбольные вопросы, наверное, для него сейчас временно на втором плане.

— Как оцените его недолгий визит в NBA?

— Тео — большой мастер, но в NBA надо уезжать молодым и здоровым. Плюс ему не повезло с травмами, которые преследовали его все эти полтора года. Но в любом случае он молодец, что попробовал. Если бы Теодосич не уехал в NBA, то жалел бы об этом до конца жизни.

— Хочется узнать ваше мнение о ситуации с Андреем Воронцевичем. Почему вице-капитан команды почти не появляется в матчах Евролиги?

— К Андрею нет претензий по тренировкам. Он усиленно работает, принимает ситуацию, как она есть. Не хочется говорить банальные слова, но сезон длинный и, надеюсь, что он воспользуется предоставленными шансами и вновь закрепится в составе. Я в него верю.

— Довольны адаптацией в команде Джоэля Боломбоя?

— Мне нравится, как он действует на площадке в своем первом, можно сказать, обучающем сезоне. Ведь Боломбой только адаптируется к европейскому баскетболу, а уже играет почти по десять минут в матчах с такими грандами европейского баскетбола, как «Реал» и «Фенербахче». Приобретает необходимый опыт. Я уже говорил, что он реальная помощь для сборной и в ближайшее время способен стать важным игроком для ЦСКА.

— Как его приняли в клубе?

— Боломбой отлично влился в коллектив, нанял себе учителя по русскому языку. У него всё в порядке с рабочей этикой, ему очень комфортно в Москве. Так что вижу в его подписании только плюсы. Рад, что эта история состоялась, и хочу сказать спасибо всем, кто нам помогал в этом вопросе.

— Совсем скоро сборной России предстоят решающие матчи отбора чемпионата мира. ЦСКА отпустит игроков в распоряжение национальной команды?

— Это нелегкий компромисс, но мы всегда находили решения. 21 февраля сборная играет важнейший матч с болгарами, а мы в этот день дома встречаемся с «Гран-Канарией» в Евролиге. 24-го, когда россияне сыграют с финнами, пространства для маневра уже больше, пересечения игр нет. Думаю, после игры с УНИКСом (11 февраля) определимся с решением.