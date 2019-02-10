Медведчук назвал неэффективным введение санкций против России
Санкции против России неэффективны, вместо них лучше сесть за стол переговоров, заявил лидер движения «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.
Так он отреагировал на призыв Киева к Евросоюзу и странам G7 ввести новые санкции против Москвы из-за инцидента Керченском проливе.
«Сегодня говорят, что надо усилить санкции по Керчи, по морякам, что мы должны заставить. Кого? Россию заставить? Это наоборот контрпродуктивно в том контексте, что чем больше мы говорим о санкциях, что кто-то эти санкции принимает, загоняя в угол Россию и ее руководство, тем больше будет сопротивление всему этому», –– сказал политик в эфире телеканала «112 Украина».
Он подчеркнул, что вместо угроз и применения санкций необходимо договариваться.
25 ноября три военных корабля Украины вторглись в территориальные воды России в Черном море, проигнорировав приказ пограничников ФСБ остановиться.
В итоге корабли были задержаны силой. В отношении 24 украинских моряков, находившихся на бортах, возбуждено уголовное дело о нарушении госграницы. Они арестованы решением суда до апреля.
В Москве инцидент назвали провокацией.
24 января Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, призывающую стороны не обострять ситуацию.
В начале февраля украинский президент Петр Порошенко анонсировал новый проход кораблей через Керченский пролив.