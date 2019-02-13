Запах забвения: выставка «Промзона» посвящена заброшенным химзаводам

Московский музей современного искусства представил первый крупный выставочный проект нового года: «Промзона» Павла Отдельнова. Весь третий этаж здания на Петровке, 25, стал пространством художественного исследования, посвященного заброшенным советским химзаводам. Картины, фотографии, фильмы, инсталляции и реальные артефакты из вымершего рабочего поселка раскрывают историю драматичных отношений человека и природы.

Павел Отдельнов работает в жанре индустриального пейзажа. На его картинах серые городские окраины, трубы ТЭЦ, линии электропередачи — в общем, всё то, что с точки зрения обывателя лишено красоты. Художник, однако, видит в этом нечто большее и наполняет приземленные образы метафизикой. В каком-то смысле всё творчество Отдельнова может быть названо «Промзона». Но в новом проекте эстетическая концепция наслаивается на личную историю.

Родители Отдельнова работали на химических заводах в окрестностях Дзержинска (Нижегородская область). Отец даже дослужился до директора предприятия и написал мемуары «Без противогаза не входить!» (буклет прилагается к выставочному каталогу, а выдержки из текста размещены на стенах). Вернувшись в родные края, художник с тщательностью археолога изучил следы ушедшей «цивилизации» и попытался осмыслить прошлое своей семьи и страны.

Здания с разбитыми окнами и деревцами на крыше, обрушившиеся переходы между цехами, заводские интерьеры с облупленной штукатуркой и затопленным полом… Это царство декаданса показано на картинах Отдельнова без нарочитой эстетизации, лаконично, сдержанно. Цвета большей частью приглушенные, вместо буйства фантазии — не перегруженная деталями, но и не выхолощенная фиксация реальности.

Здесь нет изысканно колышущейся травы в полузатопленных фундаментах, как у Тарковского в «Сталкере», нет и сгущенной атмосферы ужастиков. Массивная скучная архитектура на фоне бескрайних снегов или безликих полей воспринимается как символ. Только чего? Бессмысленности человеческого сопротивления естественной энтропии? Или, напротив, травматичности вмешательства цивилизации в природный порядок?

Один из залов посвящен Черной дыре и Белому морю — так местные жители называют гигантские резервуары химических отходов. Помимо аэрофотосъемок и картин здесь представлен объект-мистификация: отвратительный сгусток загадочной плоти — якобы мутант, найденный художником на загрязненном участке. На самом деле это «существо» рукотворное , но в арт-фальсификации заключен красивый жест: автор мифологизирует исследуемое пространство.

В диалог с темой экологической катастрофы вступает иной сюжет, наводящий на мысли о тщетности и недолговечности людских попыток навязать природе свою волю. В фильме Отдельнова «Субъекты памяти» показывается лес, выросший на месте заводских бараков, где родились дедушка и бабушка художника. «Здесь не осталось ничего — даже фундамента», — комментирует закадровый голос автора. О том же — картина «Рельсы»: на ней изображены едва выглядывающие из песка трамвайные пути в оставленном рабочем поселке.

Но при всей «безлюдности» большинства картин эта история в конечном счете не о природе и ветшающих зданиях, а о судьбах людей. Тех, кто каждодневно жертвовал здоровьем и рисковал жизнью ради целей, оказавшихся иллюзорными; тех, чьи достижения оказались занесены песком забвения быстрее, чем материальные следы эпохи.

Сильнее всего на выставке впечатляет зал «Доска почета». В темной комнате пол завален найденными на заводских свалках противогазами (в нос бьет едкий запах резины). На дальней от зрителя стене размещены небольшие монохромные портреты рабочих, стилизованные под фотографии. Подойти ближе нельзя, поэтому лиц не разглядеть. Ассоциация здесь не столько с доской почета, сколько с братской могилой. Или полем после битвы, усеянным останками безымянных бойцов.