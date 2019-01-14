В МИД России прокомментировали решение о переименовании Македонии

Решение властей Македонии о переименовании страны — не отражение воли народа. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел России.

«Налицо продолжение навязанного извне процесса искусственной перекройки государственного названия», — говорится в комментарии, опубликованном на сайте ведомства. Целью всего этого, по мнению МИДа, является ускоренное втягивание страны в НАТО.

«Позиция главы Республики Македония и мнение большинства ее населения, отвергающих преспанскую сделку, игнорируются», — подчеркнули в МИДе.

Россия по-прежнему уверена, что решение вопроса должно быть найдено «без внешнего давления, навязывания извне сроков и условий, с опорой на широкую общественную поддержку» как в Греции, так и в Республике Македония.

11 января парламент Македонии утвердил закон о внесении поправок в конституцию страны для ее переименования для вступления в НАТО и ЕС. Поправки к конституции предусматривают добавление слова «Северная» перед названием страны во всем тексте. Члены крупнейшей оппозиционной партии ВМРО-ДПМНЕ бойкотировали заседания и проводили митинги протеста. Для окончательного принятия закона его должен подписать президент республики Георге Иванов, который ранее отказывался это делать.

В конце сентября в Македонии состоялся референдум о ее переименовании в Республику Северная Македония. Явка избирателей составила 36,91% при 50%, необходимых для признания итогов голосования.

Спор о названии страны длился 25 лет. На переименовании настаивали Афины, так как название бывшей югославской республики совпадало с названием одной из греческих областей.