Премьер пообещал македонцам скорое вступление в НАТО и ЕС

Премьер-министр Македонии Зоран Заев 12 января заявил, что после смены названия его страна вскоре станет членом Североатлантического альянса (НАТО), после чего вступит в Европейский союз (ЕС). Его слова приводятся на сайте македонского кабинета министров.

«Депутаты собрания (парламента. — Ред.) Республики Македония, следуя воле и стратегическим интересам граждан, большинством в две трети голосов дали нам возможность войти в открытые двери самых больших западных объединений в мире», — сказал Заев.

Госсекретарь США Майк Помпео 12 января подтвердил, что Македония под новым названием может войти в западные военные и политические объединения.

«Лидеры Македонии продемонстрировали дальновидность, мужество и упорство в стремлении разрешить спор о госнаименовании страны, что теперь позволит Македонии занять свое законное место в НАТО и ЕС как Республика Северная Македония», — цитирует заявление Помпео ТАСС.

11 января македонские парламентарии утвердили поправки к конституции, после которых Республика Македония получила новое название — Республика Северная Македония. На переименовании страны настаивали Афины, поскольку название бывшей югославской республики совпадало с наименованием области на севере Греции. Спор велся на протяжении последних 25 лет.

В конце сентября в Македонии состоялся референдум о ее переименовании в Республику Северная Македония. Явка избирателей составила 36,91%. При этом для того, чтобы плебисцит был признан состоявшимся, необходимо было преодолеть порог в 50%. Несмотря на низкую явку избирателей, которая не позволила признать плебисцит состоявшимся, Вашингтон, ЕС и НАТО приветствовали итоги голосования.