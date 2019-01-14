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Пассажиров TUI fly посадили на пол из-за нехватки мест в самолете

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Фото: Depositphotos
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Пассажирам авиакомпании TUI fly пришлось весь полет сидеть на полу, так как в самолете не оказалось купленных ими мест. Об этом пишет The Independent 14 января.

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За три билета из испанского Маона в Бирмингем семья из Великобритании заплатила более £1,3 тыс. (более 112 тыс. рублей). Номера их мест были 41 D, E и F, однако в самолете под этими номерами не оказалось сидений.

В салоне оказалось одно свободное место, туда посадили 10-летнюю Брук. Родителям девочки — 44-летней Пауле и 55-летнему Яну — пришлось разместиться на откидных сиденьях для бортпроводников. Тем не менее большую часть полета супружеская пара провела стоя либо сидя на полу, так как они мешали стюардессам.

По словам Паулы, авиакомпания предложила семье £30 (2,6 тыс. рублей) в качестве жеста доброй воли. После того как история распространилась в местных СМИ, перевозчик согласился возместить полную стоимость билетов.

Разбираться с авиакомпанией будет Управление гражданской авиации Великобритании. 

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