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Авиакомпания в США высмеяла ребенка за необычное имя

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Фото: Twitter.com
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Авиакомпания Southwest Airlines высмеяла ребенка за необычное имя, состоящее из первых букв алфавита.

Как сообщает телеканал ABC13, инцидент произошел, когда 5-летняя девочка по имени Эйбисиди Редфорд (Abcde Redford) садилась на самолет из города Санта-Ана в Калифорнии в Эль-Пасо в Техасе.

Работник авиакомпании на посадке показывала на нее пальцами и смеялась, а также сфотографировала ее посадочный талон и выложила в Сеть. Мать ребенка возмутилась происходящим и подала жалобу.

При этом компания не ответила на запрос. Когда случившееся стало достоянием общественности, авиакомпания принесла извинения, передает портал BuzzFeed. Была ли наказана работник авиакомпании, не сообщается.

Имя девочки из первых букв алфавита не является уникальным. По данным сайта Vocative, в США проживает 328 человек по имени Эйбисиди.

24 сентября депутат партии «Возрождение» Верховной рады Украины Владимир Мисик предложил запретить давать новорожденным странные имена. В пояснительной записке к документу говорится, что в предыдущие годы на Украине были зарегистрированы имена Черешня, Золушка, Таймер, Космос, Кукла, Мерседес, Милорд, Султан и Янукович.

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