Lufthansa стала крупнейшим авиаперевозчиком Европы

Немецкая авиакомпания Lufthansa в 2018 году заняла первое место по пассажирообороту среди авиакомпаний Европы, говорится в сообщении на официальном сайте компании.

В общей сложности она перевезла 142 млн пассажиров, осуществив при этом свыше 1,2 млн перелетов. Как сообщает Bloomberg, Lufthansa обогнала Air France-KLM, которая была лидером авиаперевозок с 2004 года. Рост пассажирооборота (объем перевозок пассажиров в пассажиро-километрах) немецкой компании в 2018 году составил 9%. Таким образом, показатель вырос до 284,6 млрд пассажиро-километров.

По данным агентства, росту Lufthansa способствовало приобретение авиакомпанией ряда региональных перевозчиков, а также расширение принадлежащего ей лоукостера Eurowings. Франко-голландский авиахолдинг Air France-KLM по итогам 2018 года опустился сразу на третью строчку по пассажирообороту, уступив не только Lufthansa, но и IAG, которая владеет British Airways.

Deutsche Lufthansa AG является крупнейшим авиаперевозчиком Европы. Он включает в себя и такие крупные авиакомпании, как Swiss International Airlines и Austrian Airlines. Выполняет рейсы в 78 стран мира по более чем двумстам направлениям. Штаб-квартира расположена в немецком городе Франкфурт-на-Майне. Штат компании насчитывает около 135 тыс. человек.

26 октября 2017 года Lufthansa создала интерактивную онлайн-карту лучших пивных заведений Европы. Пивная карта позволит пассажирам авиакомпании отыскать лучшие, с точки зрения перевозчика, бары и пабы, информация о которых была получена от местных жителей и знатоков этого пенного напитка.