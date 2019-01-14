Трамп заявил о возможности закончить шатдаун за 15 минут

Президент США Дональд Трамп вновь обвинил демократов в приостановке работы правительства и заявил, что прекратить шатдаун можно было бы за 15 минут.

«Нэнси (лидер демократов в палате представителей Нэнси Пелоси. — Ред.) и плакса Чак (лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер. — Ред.) могут закончить шатдаун за 15 минут. Это стало их виной, а также остальных демократов», — написал американский лидер в своем микроблоге в Twitter.

В следующем сообщении он добавил, что «демократы должны приступить к работе» и «безопасность на границе должна быть укреплена».

22 декабря 2018 года федеральное правительство частично приостановило работу из-за отсутствия бюджетных средств. Это произошло из-за разногласий республиканцев и демократов в конгрессе вокруг параметров бюджета — Трамп настаивает на включении в бюджет средств на возведение стены из стали на американо-мексиканской границе, которую планируется построить за $5,7 млрд.

8 января Трамп обратился к американцам и назвал ситуацию на границе с Мексикой гуманитарным кризисом и кризисом в области безопасности из-за потоков нелегальных мигрантов. Вину за это он возложил на конгресс США.