Прямой эфир

Трамп заявил о возможности закончить шатдаун за 15 минут

0
Фото: REUTERS/Tatyana Zenkovich
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Дональд Трамп вновь обвинил демократов в приостановке работы правительства и заявил, что прекратить шатдаун можно было бы за 15 минут.

«Нэнси (лидер демократов в палате представителей Нэнси Пелоси. — Ред.) и плакса Чак (лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер. — Ред.) могут закончить шатдаун за 15 минут. Это стало их виной, а также остальных демократов», — написал американский лидер в своем микроблоге в Twitter.

Стенка на стену: рекордный шатдаун отвлек США от санкций против РФ
А Дональда Трампа снова подозревают, не действует ли он в интересах Москвы

В следующем сообщении он добавил, что «демократы должны приступить к работе» и «безопасность на границе должна быть укреплена».

22 декабря 2018 года федеральное правительство частично приостановило работу из-за отсутствия бюджетных средств. Это произошло из-за разногласий республиканцев и демократов в конгрессе вокруг параметров бюджета — Трамп настаивает на включении в бюджет средств на возведение стены из стали на американо-мексиканской границе, которую планируется построить за $5,7 млрд.

8 января Трамп обратился к американцам и назвал ситуацию на границе с Мексикой гуманитарным кризисом и кризисом в области безопасности из-за потоков нелегальных мигрантов. Вину за это он возложил на конгресс США.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трамп отверг обвинения в работе на Кремль
СМИ узнали о планах США ослабить влияние России в Арктике

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017