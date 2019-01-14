Средневзвешенная цена нового автомобиля выросла на 7,5%

По итогам 2018 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России составила 1,43 млн рублей, что на 7,5% больше, чем в 2017 году. К такому выводу пришли аналитики агентства «Автостат».

«При этом средняя стоимость машины иностранного производства составляет 1,65 млн рублей, а российской модели — 625 тыс. рублей», — отмечают эксперты.

Средневзвешенная цена рассчитывалась на основе средних значений рекомендованных дистрибьютором цен и объемов продаж по каждой модели с учетом модификаций (объем двигателя, привод, трансмиссия, кузов).

Аналитики Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) ранее провели исследование, согласно которому, за весь 2018 год российский автомобильный рынок вырос на 12,8%, или на 204 854 проданных автомобиля, по сравнению с 2017 годом. Самой продаваемой по итогам 2018 года стала LADA Vesta: за год было реализовано 108 364 автомобиля (+40%).

12 сентября аналитики сервиса по безопасной продаже автомобилей с пробегом CarPrice составили рейтинг, согласно которому, самой большой популярностью среди подержанных автомобилей у россиян пользуются Hyundai Solaris, Lada Granta и Kia Rio.