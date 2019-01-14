Прямой эфир

Средневзвешенная цена нового автомобиля выросла на 7,5%

0
Фото: Depositphotos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

По итогам 2018 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России составила 1,43 млн рублей, что на 7,5% больше, чем в 2017 году. К такому выводу пришли аналитики агентства «Автостат».

«При этом средняя стоимость машины иностранного производства составляет 1,65 млн рублей, а российской модели — 625 тыс. рублей», — отмечают эксперты.

Средневзвешенная цена рассчитывалась на основе средних значений рекомендованных дистрибьютором цен и объемов продаж по каждой модели с учетом модификаций (объем двигателя, привод, трансмиссия, кузов).

Аналитики Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) ранее провели исследование, согласно которому, за весь 2018 год российский автомобильный рынок вырос на 12,8%, или на 204 854 проданных автомобиля, по сравнению с 2017 годом. Самой продаваемой по итогам 2018 года стала LADA Vesta: за год было реализовано 108 364 автомобиля (+40%).

12 сентября аналитики сервиса по безопасной продаже автомобилей с пробегом CarPrice составили рейтинг, согласно которому, самой большой популярностью среди подержанных автомобилей у россиян пользуются Hyundai Solaris, Lada Granta и Kia Rio.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Выпуск Lada Granta Sport отложен на неопределенный срок
Автомобильные номера привяжут к региону прописки владельца

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017