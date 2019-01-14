Выпуск Lada Granta Sport отложен на неопределенный срок

Концерн «АвтоВАЗ» ведет работу над обновленной версией модели Lada Granta Sport, однако, в этом году автомобиль на российском рынке, скорее всего, не появится. Вице-президент компании по продажам и маркетингу Ян Птачек заявил, что «проект сейчас находится на ранней стадии», передает «Российская газета».

Модель Lada Granta Sport в ходе обновления получит новые бамперы, спортивные настройки подвески, спойлер на крышке багажника, колесные диски оригинального дизайна. В салоне появятся новые сиденья. Автомобиль будет предлагаться в кузове седан и хетчбэк.

Что касается остальных моделей из спортивной линейки Lada, то в этом году предприятие начнет российские продажи седана Vesta Sport. Выпуск модели должен был стартовать в декабре 2018 года, однако, по неизвестным причинам производство начнется в январе 2019 года.

Седан получил стильный обвес, спортивную подвеску, высокоэффективные тормоза. В движение Vesta Sport приводит 1,8-литровый двигатель, мощностью 145 л.с. Механическая 5-ступенчатая коробка передач позаимствована у компании Renault.

Кроме того, по информации Авторевю, выход универсала Лада Веста SW Sport до сих пор не одобрен руководством завода. Хотя такая модификация уже сертифицирована вместе с седаном и вписана в Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на все семейство.

В то же время «АвтоВАЗ» отказался от выпуска версии кроссовера Lada XRay Sport. В компании считают потенциал рынка недостаточным для запуска в производство этой модели.