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Движение ограничат на улице Удальцова с 15 января

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Фото: mos.ru
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Движение ограничат для автомобилистов на улице Удальцова в Западном административном округе столицы с 15 января в связи с продлением сроков строительства Большой кольцевой линии метро. Об этом в понедельник, 14 января, сообщает информационный центр транспортного комплекса города Москвы.

Ограничение будет действовать на участке улицы Удальцова от пересечения с проспектом Вернадского до дома 65А до 31 декабря 2019 года круглосуточно. Перекрыты будут две полосы, передает РИАМО.

Длина Большой кольцевой линии составит 70 км, на ней будут два электродепо и 31 станция. Со станцией можно будет сделать четыре пересадки на МЦК, 19 пересадок на другие линии метро, пять пересадок на первоочередные Московские центральные диаметры: Одинцово– Лобня и Нахабино–Подольск, а также 11 пересадок на линии железной дороги.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил 12 января, что в ближайшие годы в Москве может появиться новая ветка метро. Она будет располагаться в районе Рублево-Архангельское.

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