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В Москве появится новая ветка метро

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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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В ближайшие годы в Москве может появиться новая ветка метро. Она будет располагаться в районе Рублево-Архангельское, сообщил 12 января заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Новая ветка будет состоять из семи станций, ее длина составит около 19 км.

«Строительство новой линии может вестись в два этапа: сначала от района Строгино в Рублево-Архангельское, а потом — от Строгино в центр Москвы к соединению с уже действующей станцией «Шелепиха» Большой кольцевой линии», — цитирует его «Интерфакс».

Начало строительства запланировано на 2021–2022 годы.

По словам Хуснуллина, сейчас власти столицы сосредоточены на строительстве Большой кольцевой линии. При этом уже сейчас на станции «Улица Народного Ополчения» созданы заделы для последующего создания ветки в районе Рублево-Архангельское.

Ранее в субботу в мэрии рассказали, что работы по продлению Арбатско-Покровской линии московского метро в район Гольяново могут начать в 2022–2023 годах. 

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