Еще одну станцию метро построят в московском районе Гольяново

Работы по продлению Арбатско-Покровской линии московского метро в район Гольяново могут начать в 2022–2023 годы. Об этом в субботу, 12 января, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Мы планируем станцию «Гольяново» начинать в 2022–2023 годах. Сейчас изучаются возможные ее планировки, место посадки», — цитирует его агентство городских новостей «Москва».

Хуснуллин добавил, что станция должна будет находиться в районе с плотной жилой застройкой и ее будет необходимо разместить между существующими домами.

Сейчас в районе Гольяново частично расположена станция метро «Щелковская», туда ведут несколько ее выходов.

5 января Хуснуллин сообщил, что столичные власти планируют в 2019 году открыть 14 новых станций метро.