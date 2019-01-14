«Аквамен» собрал $1 млрд в мировом прокате

Фильм режиссера Джеймса Вана «Аквамен», снятый по комиксам издательства DC, уже собрал $1 млрд в мировом прокате. Об этом сообщается на сайте сервиса BoxOfficeMojo, который отслеживает кассовые сборы.

В Северной Америке «Аквамен» собрал около $286 млн, а в мировом прокате получил около $713 млн.

Отмечается, что в истории вселенной DC такого результата ранее достигали только «Темный рыцарь» в 2008 году и «Темный рыцарь: Возрождение легенды» в 2012 году. Предполагается, что «Аквамен» превзойдет их в ближайшие несколько дней.

Тем не менее, за прошедшие выходные картина по комиксам DC уступила первое место по популярности в США и Канаде комедии «1+1: Голливудская история», которая является ремейком французского фильма 2011 года.

13 января сообщалось, что драма режиссера Дэвида Финчера «Социальная сеть» может получить продолжение. Такое мнение высказал автор сценария картины Аарон Соркин, получивший «Оскар» за работу над фильмом. Он также отметил, что продюсер Скотт Рудин уже прислал ему несколько писем на электронную почту с предложением поработать над продолжением.