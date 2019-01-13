Кинооператоры назвали лучшие фильмы XX века

Американское общество кинооператоров (American Society of Cinematographers, ASC) составило топ-100 лучших фильмов XX века. Список опубликован на сайте общества.

Лучшим, по мнению специалистов, стал фильм «Лоуренс Аравийский» (1962 года), режиссером которого выступил Фредди Янг.

Эксперты отдали должное условиям, в которых проходили съемки: в иорданском местечке Джебель эт-Тубейк стояла невыносимая жара, а до ближайшего источника воды нужно было ехать 240 км.

На втором месте оказался «Бегущий по лезвию» от Ридли Скотта. Замкнул тройку фильм «Апокалипсис сегодня» (1979 года) режиссера Фрэнсиса Копполы.

В топ-10 вошли такие ленты как «Гражданин Кейн» (1941 год), легендарный «Крестный отец» 1972 года от Копполы, «Бешеный бык» (1980 год), «Конформист» режиссера Бернардо Бертолуччи, «Дни жатвы», «2001 год: Космическая одиссея» от легендарного Стенли Кубрика и «Французский связной».

Из российских картин в рейтинг попал фильм Михаила Калатозова «Я — Куба» (1964 год).

30 декабря были названы лучшие сериалы 2018 года. Первое место досталось «Моей гениальной подруге». Картина основана на одноименной книге Элены Ферранте.