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Мосгорсуд оставил под домашним арестом экс-главбуха «Седьмой студии»

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Фото: РИА Новости/Антон Денисов
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Мосгорсуд продлил срок домашнего ареста бывшему главному бухгалтеру автономной некоммерческой организации (АНО) «Седьмая студия» Нине Масляевой, которую обвиняют в хищении 133 млн рублей, выделенных на проект режиссера Кирилла Серебренникова «Платформа». Об этом 14 января сообщает ТАСС.

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«Удовлетворить ходатайство следствия о продлении Масляевой меры пресечения в виде содержания под домашним арестом до 19 апреля», — постановил суд.

Ходатайство о продлении домашнего ареста Масляевой направило в Мосгорсуд следствие 10 января.

Согласно версии следствия, в 2011–2014 годах Минкультуры выделило свыше 214 млн рублей на реализацию проекта режиссера Кирилла Серебренникова «Платформа», который ставил перед собой цель популяризации современного искусства. Для этого режиссер создал АНО «Седьмая студия», куда вошли продюсеры Юрий Итин и Алексей Малобродский, бывший сотрудник Минкультуры РФ Софья Апфельбаум и Нина Масляева. При этом планы мероприятий проекта, которые члены студии предоставляли в Минкультуры для обоснования суммы бюджетного финансирования, содержали заведомо недостоверные сведения об их количестве и стоимости. По оценкам следствия, эти действия нанесли государству ущерб в размере свыше 130 млн рублей.

Рассмотрение дела «Седьмой студии» по существу началось 25 октября 2018 года. При этом дело Масляевой выделено в отдельное производство, поскольку она заключила сделку со следствием и признала свою вину.

13 ноября Серебренников завершил дачу показаний по делу о хищениях бюджетных средств.

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